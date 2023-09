Luís Castro voltou a comentar a saída do Botafogo a meio do Brasileirão e assumiu que deixar o clube brasileiro foi uma das decisões mais complicadas que tomou em toda a carreira. O técnico português destacou a relação que ainda mantém com os jogadores, assim como recordou um episódio negativo com os adeptos.

«Foi uma decisão muito difícil, tinha uma relação muito forte com o plantel do Botafogo, gosto muito deles. Sinto muita emoção quando falo deles. E tinha uma relação muito forte com os adeptos. Era ondulante, porque não me esqueço da final da Copa do Rio, jamais me esquecerei do dia da final em que todo o estádio me insultou em coro», disse Luís Castro em entrevista à TNT Sports, antes de confessar que a mudança para o Al Nassr também está relacionada com um objetivo de carreira.

«Não sou hipócrita. A vinda para o Al Nassr, na minha perspetiva, foi um salto na minha carreira para um patamar onde trabalho com jogadores de seleção. Se um dia quero uma seleção, tenho de ter no meu currículo ter trabalhado com jogadores de seleção. E um dia quero e tenho como objetivo chegar a uma seleção», vincou.

Luís Castro frisou ainda que deixou para trás um Botafogo «consolidado» e faz um balanço positivo do tempo que leva na Arábia Saudita.

«Passados dois meses, o Botafogo continua na rota do título, o Al Nassr está a ganhar, portanto, perfeito tudo aquilo que nos aconteceu», rematou.