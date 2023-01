Luís Castro comentou este sábado o alegado interesse da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no espanhol Roberto Martínez para sucessor de Fernando Santos no comando da seleção nacional.

O técnico de 61 anos começou por dizer que o próximo selecionador deve olhar «de forma transversal» para o futebol português.

«Um treinador que seja audaz e transporte consigo uma boa metodologia de treino e uma boa proposta de jogo serve a qualquer seleção. No lote estão certamente treinadores de grande prestígio. Em relação à seleção nacional, não é preciso [alguém que seja] um conhecedor profundo do atleta português, porque este é conhecido no mundo e ninguém vai encontrar jogadores desconhecidos», disse o treinador do Botafogo no aeroporto Francisco Sá Carneiro, horas antes de viajar para o Brasil, aprovando Martínez.

«É um treinador de prestígio, que tem um passado de seleções inquestionável em termos de qualidade. Agora, quem define perfis são os presidentes das federações, neste caso Fernando Gomes, que certamente vai escolher um treinador de acordo com o perfil que traçou. Se assim for, pode ser claramente selecionador nacional. Roberto Martínez é um bom treinador. Gostámos muito da Bélgica no Euro 2020, mas já não gostámos tanto no Mundial 2022, algo que também ocorreu em função do momento dos jogadores», acrescentou.

Tal como Luís Castro, Abel Ferreira tem sido apontado à seleção brasileira, algo que o técnico do «fogão» encara «de forma muito natural».

«O Abel Ferreira tem qualidade para treinar um clube ou uma seleção. Qualquer treinador prestigiado no mundo pode comandar a seleção brasileira. É sempre uma honra estar associado a seleções de tanto prestígio como as de Brasil ou Portugal. Acho que, quem escolhe, analisa muito bem o mercado e sabe quem melhor serve para dirigir as suas seleções. As federações são lideradas por homens muito sabedores do futebol», frisou.