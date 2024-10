Apesar de já não ser treinador de Cristiano Ronaldo, Luís Castro voltou a encher o avançado do Al Nassr de elogios. O treinador português destacou a forma como o capitão da Seleção nacional se dedica ao futebol, mesmo aos 39 anos.

«Cristiano Ronaldo é um jogador que não precisa de apresentação, o mundo conhece as suas preocupações. Está numa fase em que privilegia determinados aspetos em detrimento de outros ou, pelo menos, olha-os com outra atenção. A forma como recupera de jogo para jogo é algo que o preocupa, é completamente dedicado à profissão, sempre preocupado com o seu corpo. Quer fazer as coisas, mas fá-las sabendo todos os porquês e isso impressiona-me. Estou convencido de que vai continuar mais um, dois ou três anos. Não sei o que vai na cabeça dele», disse o antigo técnico do Al Nassr, na Rádio Comercial.

Luís Castro recordou ainda as lágrimas de Ronaldo após a derrota com o Al Hilal, na final da King’s Cup, uma atitude que considerou um exemplo da competitividade do avançado.

«Um jogador ao mais alto nível tem de ser um animal competitivo e ele foi-se alimentando sempre de recordes, de títulos. Quando cheguei ao Al Nassr, um dos objetivos era claramente conquistar todos os títulos e só conquistámos um. Senti, naquele momento, que era um ponto de viragem e quando falhámos o último penálti, retirou-nos o que já tínhamos na mão e foi algo impactante para ele e não conseguiu conter. Mas ele é isso. Expressa isso, é o Ronaldo no seu dia a dia. Basta um simples jogo de ver quem atira um pino ao chão. O parceiro dele nesses jogos costumava ser o Brozovic, são animais competitivos que se alimentam de vitórias», vincou.

Luís Castro também lembrou a passagem pelo comando do Botafogo, nomeadamente quando ouviu o estádio a criticá-lo em uníssono.

«A primeira vez que ouvi o estádio todo a mandar-me "tomar no...". Disse logo ao diretor-desportivo "o que é isto? Não estou para isto!". É muita emoção num estádio cheio. Depois habituei-me àquilo [risos]. Mas quem me insultava, depois, na rua, abraçava-me», contou.

O treinador português, de 68 anos, foi ainda questionado sobre a saída do clube brasileiro, numa altura em que era líder do campeonato, para rumar ao Al Nassr.

«Gostaria, um dia, de treinar uma seleção, não digo a portuguesa, e sei que estava ali um passo: treinar Cristiano Ronaldo, Mané, Alex Telles... jogadores de seleção. Pensei num upgrade na minha carreira. Mas não me esqueço do último jogo pelo Botafogo, já se desconfiava. Já tinham tirado a minha fotografia... A minha decisão foi fundamentalmente por prestígio da minha carreira, financeiramente já estava bem no Brasil. Mas é difícil tomar uma decisão. Não me arrependi porque era um objetivo que eu tinha», concluiu.