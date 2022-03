O treinador português Luís Castro, que se despediu em grande do Al Duhail com a conquista da Taça do Emir do Qatar, na sexta-feira, deixou esta segunda-feira uma mensagem de agradecimento ao clube, antes de prosseguir a carreira no Brasil.

«Meus amigos, neste momento não sei o que dizer. Talvez dizer o que sempre se diz: muito obrigado. Foram meses fantásticos, feitos de tristezas e alegrias, tal como acontece na vida de cada um de nós, mas sempre com muita motivação, ambição, determinação, compromisso, coragem e muito, muito respeito», começou por referir, através da rede social Instagram, antes de mencionar jogadores e estrutura do Al Duhail, a quem dedicou a conquista da Taça do Emir.

«Aos meus jogadores, eu dou um abraço do tamanho do mundo e digo: que prazer ter-vos tido na minha vida, jamais vos esquecerei, adoro-vos. Dão vida à minha carreira. Obrigado. Ao meu staff técnico e staff de todos os departamentos, digo: obrigado pela dedicação, apoio e competência. À minha administração, senhor presidente, digo: obrigado pela oportunidade de treinar um clube de tanto prestígio. Obrigado pelo apoio em todos os momentos. Aos meus adeptos: obrigado por todo o carinho e apoio em todos os momentos. Na tristeza e na alegria, sempre uma família. Soubemos rir e chorar juntos», rematou.