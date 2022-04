Ao segundo jogo, a primeira vitória. O Botafogo alcançou o primeiro triunfo no Brasileirão em casa do Ceará (3-1).



Ainda sem contar com os reforços Sauer e Lucas Fernandes, a equipa orientada por Luís Castro marcou primeiro por João Victor aos 18 minutos. No entanto, o Fogão concedeu o empate em cima do intervalo e apenas aos 60 minutos da segunda parte voltou à vantagem graças a um golo de Erison.



O avançado, que já havia assistido para o 1-0, tornou-se na figura da partida ao anotar o 3-1 final, na conversão de uma grande penalidade. Com esta vitória o Botafogo subiu ao 7.º lugar empatado com Ceará, São Paulo, Coritiba, América, Cuiabá, Internacional e Avaí.



Veja os golos da partida: