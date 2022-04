O Botafogo, comandado pelo português Luís Castro, empatou na última madrugada (1-1), na deslocação ao terreno do Atlético Goianiense, em jogo da terceira jornada do Brasileirão.

O Fogão, que contou com várias caras conhecidas do futebol luso a titular, como Renzo Saravia, Philipe Sampaio, Lucas Piazon, Lucas Fernandes e Gustavo Sauer, viu-se em desvantagem no marcador aos 51 minutos, após um erro do guarda-redes Diego.

Marlon Freitas foi o autor de um remate que parecia inofensivo, mas o guardião dos visitantes ficou muito mal na fotografia, ao tentar amarrar a bola, sem sucesso, isto já depois de um passe falhado no pontapé de baliza.

Também de forma incomum, o Botafogo chegou ao golo. Em cima do sexto minuto de compensação, Leandro Barcia colocou a bola no fundo das redes e garantiu um ponto à equipa de Luís Castro.

O Botafogo segue no 11.º lugar do Brasileirão e tem novo encontro agendado para o próximo domingo, em casa, diante do Juventude.

Veja o resumo da partida: