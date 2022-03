Luís Castro foi recebido em ambiente de festa à chegada ao aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro.

À espera do novo treinador do Botafogo estavam muitos jornalistas, um grupo de efusivos adeptos do clube carioca e John Textor, empresário norte-americano que é agora o acionista maioritário da SAF (sociedade anónima do futebol) do Botafogo e que chegou ao complexo aeroportuário com um boné da Fúria, a maior claque do Botafogo.

Boss de “chapéu”. Esse é o tweet. 🎩😬 pic.twitter.com/jxLGTVwlpg — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 27, 2022

Luís Castro foi muito saudado e vestiu a clássica camisola alvinegra ainda no aeroporto. Foi com ela vestida que pousou para os repórteres lado de Textor.