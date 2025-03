Numa conversa com o antigo colega de equipa Iker Casillas, Luís Figo recordou o início do percurso no Sporting e revelou que até poderia ter tentado a sorte no Benfica.

«Tinha muitos amigos que jogavam no Sporting, nas camadas jovens, e eles diziam que era mais fácil ir para o Sporting, porque o Benfica escolhia jogadores com mais envergadura, com mais corpo. E eu não era um miúdo muito forte. Havia treinos de captação e fui tentar a minha sorte. Estive cerca de um mês a treinar, quando tinha 12 anos. Vivia do outro lado do rio, tinha de apanhar transportes públicos e até um barco para ir para os treinos. Chegava a casa às 23h00, com 12 anos», começou por dizer o antigo internacional português no podcast «Bajo los Palos»

«Passaram os dias e chegou um momento em que não podia mais e disse: "Míster, diga-me alguma coisa. Passou um mês, os meus pais a pagar os transportes…". Disse-me para falar com o diretor, que iam pagar-me o passe e podia comer no centro de treinos», acrescentou.

«O meu pai era benfiquista. Depois, fui para o Sporting e mudou. O meu pai não era muito de me acompanhar. Não era como agora que te levavam aos treinos e à escola. Na minha época, tinhas de sobreviver», completou.

Em resposta a uma pergunta enviada por Gerard Piqué, Figo confessou que chegou a sentir-se «culé», até porque estava identificado com o Barcelona, mas não se sentiu valorizado e, por isso, rumou ao Real Madrid.

«Quando cheguei ao Barcelona identifiquei-me muito com o clube, quando lá estive dei tudo o que tinha. Sentia-me mais um. Talvez seja por isso que, quando damos tudo o que temos e sentimos que não somos reconhecidos por isso, ficamos ainda mais chateados. Tive uns anos fantásticos lá, nunca vou negar o meu passado. Aprendi, cresci, ganhei títulos, prestígio e outras coisas», sublinhou.

«Nas primeiras semanas [no Real Madrid] apoiei-me muito nas pessoas que conhecia, como o Fernando [Hierro] e o Raúl. Cheguei numa altura de transição, a direção mudou. (…) Cheguei e nem sequer tinha quem me levasse aos treinos e lembro-me que era o Pirri que me ia buscar ao hotel onde estava [hospedado]. Não encontrei casa no início, estive três meses num hotel. Mas foquei-me no meu trabalho e, pouco a pouco, as coisas melhoraram», contou.

O antigo avançado luso assumiu que «sabia perfeitamente como ia ser recebido» em Camp Nou. «É muito mais fácil quando se espera essa receção hostil do que quando se joga em casa e nos assobiam. Quando vamos para lá, sabemos que vão matar-nos ou chamar-nos todo o tipo de nomes.»

Já sobre a polémica da última Bola de Ouro entregue a Rodri, Figo apontou que o espanhol mereceu ganhar, mas o prémio também estaria em boas mãos se fosse entregue a Vinicius Júnior.

«Pensamos sempre que podemos ganhar e, se não ganharmos, é uma desilusão. Quem ganha fez por merecer. O Rodri, que ganhou o Campeonato da Europa, merece ganhar, mas o Vinicius também merecia. Ganhou a Liga dos Campeões, teve um ano impressionante. Em quem votaria? No ano passado, seria no Rodri e, este ano, talvez no Vinicius», rematou o português, que venceu o troféu em 2000.