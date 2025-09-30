Made In
Figo volta aos camarotes do Barcelona 25 anos depois
Antigo internacional português vai assistir ao jogo com o PSG como conselheiro da UEFA
Luís Figo vai regressar, esta quarta-feira, a Barcelona, para assistir ao duelo dos catalães com o Paris Saint-Germain, na 2.ª jornada da fase de liga da Champions.
O antigo internacional português vai marcar presença em Montjuic na condição de conselheiro para o futebol da UEFA. Figo terá a companhia do presidente do organismo, Aleksander Ceferin, além de outros elementos, como Michael Carrick. Também o selecionador Roberto Martínez vai assistir ao duelo entre catalães e parisienses.
Esta será a primeira vez que Figo vai estar nos camarotes do Barcelona, desde a polémica saída em 2000 para o Real Madrid.
