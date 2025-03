Luís Figo lamentou a falta de um título ao serviço da Seleção no palmarés. No podcast «Bajo los Palos», com Iker Casillas, o antigo internacional português apontou que a geração com Rui Costa, João Pinto, entre outros, ajudou a desbravar caminho para que Portugal fosse candidato a vencer as competições em que participa.

«Agora, a frio, vejo a parte positiva. Gostava de ter dado um título a Portugal com essa geração. O futebol tira e depois dá. Analisando o meu trajeto na Seleção… quando cheguei à Seleção principal, Portugal não pensava sequer que podia ganhar um Europeu ou Mundial. Portugal estava sempre a sofrer para conseguir algo importante. Houve uma transformação quando começaram a sair jogadores para o estrangeiro, deu experiência internacional e ajudou a construir o respeito e imagem que perdura até hoje», frisou.

«Gostava de ter ganhado um título, acho que merecíamos, mas poucos ganham com as seleções. (…) Tivemos a oportunidade e não conseguimos, nos Europeus de 2000 e 2004. E, uns anos depois, levantámos um troféu. Não foi a nossa geração, infelizmente, mas desfrutamos», afirmou ainda.

Quanto ao campeonato português, Figo observou que as equipas têm qualidade, mas também precisam de exportar talento. «Vejo um campeonato que não pode competir com o espanhol em diretos televisivos. Não movimenta o mesmo dinheiro que Espanha ou Inglaterra. Mas o campeonato português produz muitos talentos, permite-te crescer e que mostres quando ainda não és muito conhecido na Europa ou se vens de outros campeonatos. Portugal exporta muitos jogadores. Os clubes não podem competir com as grandes potências do mundo e têm de apostar na formação.»