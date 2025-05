Os adeptos do Barcelona ainda não perdoaram Luís Figo pela mudança para o Real Madrid em 2000 e o antigo internacional português não reagiu nada bem quando foi confrontado por um apoiante dos catalães, esta sexta-feira.

À entrada para um jantar com a comitiva da UEFA, do Arsenal e do Barcelona, uma vez que a final da Liga dos Campeões feminina se vai disputar em Alvalade, Figo foi confrontado por um adepto na Praça do Comércio, que o chamou de «traidor».

O antigo internacional português e atual conselheiro da UEFA reagiu com um gesto obsceno e a tocar na zona dos genitais: «Os meus tomates», respondeu. Depois, aproximou-se do adepto e trocou algumas palavras: «Pensei que tinhas algum problema. Não te estou a insultar», atirou.