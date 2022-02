O guarda-redes do Granada, Luís Maximiano, foi o futebolista português mais cotado no último fim-de-semana, nos campeonatos no estrangeiro, com nota nove em dez, de acordo com as estatísticas recolhidas pelo SofaScore para o Maisfutebol.

Maximiano brilhou com belas defesas no Santiago Bernabéu, ante o Real Madrid, no domingo, apesar de a equipa da capital ter mesmo conseguido a vitória, por 1-0, na 23.ª jornada da liga espanhola.

No pódio dos melhores portugueses, dois nomes que bisaram. No domingo, João Amaral marcou dois golos no empate do Lech Poznan na deslocação ao Cracóvia, para a jornada 20 da primeira liga da Polónia.

Também no domingo, Danilo Pereira bisou na goleada do PSG em casa do Lille, por 5-1, em jogo da 23.ª jornada da primeira liga francesa.

