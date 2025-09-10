O Neom anunciou a contratação do português Luís Maximiano, em cima do fecho do mercado de transferências na Arábia Saudita.

O guarda-redes de 26 anos deixou os espanhóis do Almería para assinar por quatro temporadas com o campeão da segunda divisão saudita, na última temporada.

Formado no Sporting, onde chegou a sagrar-se campeão, Maximiano saiu em 2021 para o Granada. Na época seguinte, mudou-se para a Lazio e estava há duas temporadas no Almería. Em 2024/25, disputou 30 partidas, mas já não entrava nas contas do emblema espanhol para este ano.