Há 25 min
OFICIAL: Luís Maximiano vai jogar na Arábia Saudita
Campeão pelo Sporting assina pelo Neom
O Neom anunciou a contratação do português Luís Maximiano, em cima do fecho do mercado de transferências na Arábia Saudita.
O guarda-redes de 26 anos deixou os espanhóis do Almería para assinar por quatro temporadas com o campeão da segunda divisão saudita, na última temporada.
Formado no Sporting, onde chegou a sagrar-se campeão, Maximiano saiu em 2021 para o Granada. Na época seguinte, mudou-se para a Lazio e estava há duas temporadas no Almería. Em 2024/25, disputou 30 partidas, mas já não entrava nas contas do emblema espanhol para este ano.
