O guarda-redes Luís Maximiano aterrou na manhã desta terça-feira em Itália para realizar testes médicos e cumprir todos os trâmites para se tornar reforço da Lazio.

Tal como o Maisfutebol deu conta, os italianos vão pagar 10 milhões de euros ao Granada pelo jogador português. O Sporting, que detinha 10 por cento do passe, vai receber um milhão de euros.

Max foi filmado ao desembarcar no aeroporto de Fiumicino, onde não passou despercebido e até tirou algumas fotografias com os funcionários presentes no local.

Mais tarde, à entrada do centro clínico onde tem previstos os exames médicos, o guardião de 23 anos foi recebido em clima de euforia, com dezenas de adeptos a pedirem fotografias e autógrafos, à medida em que entoavam cânticos com o seu nome.

A chegada de Luís Maximiano a Itália: