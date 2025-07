Decorria o minuto 45+6 quando o médio Bruno Costa – recentemente chegado à II Liga da Coreia do Sul – marcou, de penálti, na estreia pelo Gyeongnam. Além de empatar a contenda com o Ansan Greeners (1-1), o ex-FC Porto e Nacional homenageou Diogo Jota e André Silva, replicando o festejo dos irmãos e emocionando-se de seguida.

Depois da partida, na tarde deste sábado, o médio recorreu às redes sociais para assinalar o momento.

«Num dia tão difícil, tive a honra de fazer o teu festejo, num gesto simples, mas cheio de significado. Hoje joguei por ti, com dor no peito, mas também com a vontade de prestar uma homenagem verdadeira. Do outro lado do mundo, envio um abraço sentido à tua família e a todos que te têm no coração.»

«O futebol tem destas coisas. Liga-nos pelo respeito, pelo exemplo, pela paixão partilhada. E hoje, num campo na Coreia do Sul, senti isso com força. Foi a minha estreia pelo Gyeongnam. Um novo país, uma nova cultura, um novo desafio. E marquei. Um golo que não foi só meu, foi dedicado a vocês, Diogo e André.»

Ao cabo de 19 jornadas, o Gyeongnam ocupa o 10.º lugar da II Liga sul-coreana, com 18 pontos, a 12 dos lugares de play-off de subida.