O Lyon de Paulo Fonseca vai de vento em poupa na Liga Europa. É líder da competição, em igualdade pontual com Midtjylland e Aston Villa (12 pontos) e goleou os israelitas do Maccabi Telavive, por 6-0.

Num jogo disputado em terreno neutro, na Hungria, por força dos conflitos bélicos no país do Médio Oriente, os franceses começaram cedo a construir a vitória. Aos seis minutos, Abner Vinicius fez o primeiro golo, Corentin Tolisso ampliou e Niakhate levou o Lyon para o intervalo a vencer por 3-0.

Na segunda parte, Tolisso marcou mais dois e consumou um hat-trick. Karabec finalizou a contagem em seis golos. Nota para a titularidade do português Mathys de Carvalho do lado francês e de Hélio Varela no Maccabi.

Paulo Fonseca ainda estreou o jovem internacional português sub-18 Tiago Gonçalves, médio-ofensivo nascido em França, na segunda parte.

Noutro duelo com um português, o Estrela Vermelha venceu o Steaua Bucareste por 1-0, com Tomás Handel a titular pelos sérvios.