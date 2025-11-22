O Young Africans de Pedro Gonçalves, da Tanzânia, venceu na receção aos marroquinos do FAR Rabat de Alexandre Santos (1-0), em encontro da primeira jornada do Grupo B da Champions africana.

Neste sábado, em casa emprestada, em Zanzibar, os anfitriões marcaram aos 58 minutos, pelo avançado Prince Dube.

Assim, o Young Africans lidera o Grupo B, aguardando pelo desfecho do Al Ahly-JS Kabylie, a disputar neste sábado. De salientar que os egípcios do Al Ahly são recordistas da prova, com 12 conquistas.

No Grupo C, os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, finalistas vencidos da última temporada e treinados por Miguel Cardoso, também se estrearam a vencer, levando a melhor na receção aos congoleses do St. Eloi Lupopo (3-1).

O médio português Nuno Santos foi a figura do encontro, ao marcar dois golos, aos 5 e 77 minutos, o primeiro assistido pelo compatriota Miguel Reisinho.