Bernardo Silva teceu um rasgado elogio a Pep Guardiola, seu treinador no Manchester City

«Aprendi muito com todos os treinadores que tive no futebol, mas sem dúvida que o Pep é um treinador especial, um treinador diferente da forma como aborda o jogo, da forma próxima como encara o treino. Nos pequenos detalhes. Portanto, é um prazer poder aprender com ele todos os dias», afirmou o internacional português em entrevista à Eleven Sports, onde abordou também o grande objetivo do City para esta época.

«O presidente e o CEO também querem ganhar a Liga dos Campeões. O Pep [Guardiola] já ganhou mas quer voltar a ganhar. Há muitos clubes que pensam da mesma forma que nós e é a competição mais difícil de ganhar, mas temos responsabilidade de fazer melhor do que nos últimos anos», concluiu.

O Manchester City, recorde-se, foi suspenso pela UEFA por duas épocas nas próximas edições da Liga dos Campeões, por incumprimento do fair-play financeiro, tendo entretanto recorrido da decisão.