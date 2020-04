O futebolista português Bernardo Silva afirmou, esta segunda-feira, que gostava de jogar na liga espanhola no futuro.

«Não vou dizer um clube, mas gostava, um dia, de jogar em Espanha, é uma liga que me fascina. Quando era pequeno e via jogos na televisão, olhava para a liga espanhola e a Premier League como as duas melhores ligas do mundo. Não sei se vou fazer a espanhola, mas não diria que não», afirmou o jogador do Manchester City, que já jogou nos principais campeonatos de Portugal, França e agora Inglaterra.

O jogador de 25 anos revelou, ainda, em declarações à TVI24, através das redes sociais, que vai voltar a Manchester dentro de uma semana. «Vou, confirmo. Vou já para lá, para o caso de termos de recomeçar. Daqui a uma semana, mais ou menos», expressou, já após ter falado da importância que João Moutinho teve para si no Mónaco, algo que já tinha frisado no passado.

«O maior desafio foi sair do meu país, do Benfica. A minha experiência no Mónaco foi um desafio. O João foi como um mentor para mim quando cheguei ao Mónaco», contou.

O possível regresso ao Benfica foi também abordado e sublinhado de novo. «Se me quiserem lá, volto. Já o disse várias vezes. Não sei exatamente quando. Agora não, mas também não gostava de voltar tarde. Gostava de voltar em condições de ajudar de uma maneira efetiva», considerou o jogador de 25 anos.