Bernardo Silva bateu um recorde pelo Manchester City na última noite, ao tornar-se o jogador com mais jogos na Liga dos Campeões ao serviço dos «citizens».

Na derrota em casa da Juventus (2-0), o internacional português chegou aos 74 jogos com a camisola dos ingleses na prova milionária.

Bernardo Silva, que está no Manchester City desde 2017, bateu o recorde de Fernandinho, que tem mais dois jogos pelos «citizens», mas de play-off e, por isso, não entram nestas contas.

Ilkay Gundogan (73), Ederson (72) e Kevin De Bruyne (70) também estão atrás do médio luso.

74 - Bernardo Silva is now Manchester City's all-time appearance holder in the UEFA Champions League, with tonight being his 74th game for the club in the competition. Legend. pic.twitter.com/SlnIxTQNHM