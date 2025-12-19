A armada lusa do Manchester City recebe o West Ham de Nuno Espírito Santo neste sábado (15h), na 17.ª jornada da Premier League. Em declarações à DAZN, Matheus Nunes anteviu a receção ao 18.º e antepenúltimo colocado do campeonato.

«Sei que vai ser difícil, porque no ano passado, quando defrontámos o Nottingham [treinado por Nuno Espírito Santo], foi um jogo muito difícil, porque defendem bem em blocos baixos, com jogadores muito perigosos nos contra-ataques, como o Matheus Fernandes, o Paquetá ou o Bowen», comentou o internacional português e ex-Sporting de 27 anos.

Nesta época totaliza 20 jogos, três assistências e um golo, atuando sobretudo como lateral direito, o que obrigou Matheus Nunes a adaptar o estilo de jogo e a perspetivar a própria missão de forma diferente. Antes, por Sporting e Wolves, atuou como médio.

«Quando comecei a jogar a lateral – depois de uma temporada e meia como médio e extremo – (…) pensava: “Não me traz estabilidade, tenho de estar sempre a trabalhar coisas diferentes”. Ou seja, no início estava de cabeça dura. Depois de escutar muitas pessoas e de conversar com a minha psicóloga, percebi que isto só me vai tornar num jogador melhor, só traz mais nuances ao meu jogo. Então tenho mais minutos.»

«Se ele [Pep Guardiola] me colocar como ponta de lança, então vou tentar marcar mais golos do que os outros. Esse é o meu objetivo agora», completou.

O Manchester City entra em cena horas antes do Arsenal e, caso vença o West Ham, assume a liderança do campeonato à condição.