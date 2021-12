O futebolista português Bernardo Silva apontou à conquista da Premier League e da Liga dos Campeões ao serviço do Manchester City e à qualificação para o Mundial 2022 com as cores de Portugal como metas para a presente temporada.

«Os meus objetivos para a temporada são ganhar a Premier League, a Liga dos Campeões e qualificar-me para o Mundial», referiu, em declarações aos canais do clube inglês, à margem da antevisão do jogo desta quarta-feira com o Brenford.

«Se atingirmos esses objetivos, não me importa se marcar cinco ou 40 golos. Realmente não importa, para ser honesto», referiu o internacional luso de 27 anos.

Em 2021/2022, Bernardo leva 24 jogos e sete golos pelo City, atual líder da Premier League, que visita o Brentford esta noite, num jogo agendado para as 20h15, a contar para a 20.ª jornada do campeonato.

Bernardo já venceu a Premier League por três ocasiões e já esteve no Mundial 2018 por Portugal, mas ainda não conquistou a Liga dos Campeões na sua carreira.