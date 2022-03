Pep Guardiola confirmou esta sexta-feira que Rúben Dias está fora do dérbi diante do Manchester United, no próximo domingo, e vai ter de parar quatro a seis semanas devido a lesão.

Ora, assim sendo, Fernando Santos vai ter uma dor de cabeça no eixo defensivo da seleção, que joga a primeira mão do play-off de apuramento para o Mundial do Qatar já a 24 de março, no Dragão, diante da Turquia.

Note-se que o central de 25 anos teve de ser substituído no último jogo, diante do Peterborough, da Taça de Inglaterra.