Com o triunfo sofrido por 1-0 sobre o Newcastle, o Manchester United chegou aos 29 pontos na presente edição da Premier League.

Significa isto que a equipa de Ruben Amorim já superou o registo pontual que obteve na época passada desde que o técnico ex-Sporting assumiu o leme.

Na época passada, os Red Devils amealharam 27 pontos nos 27 jogos realizados para a Premier League com Amorim. Agora, precisaram de 18 jogos para ultrapassar esse registo. Menos nove, portanto.