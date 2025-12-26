Made In
Amorim ultrapassa registo pontual da época passada após a chegada ao Man United
Treinador do Manchester United já fez mais pontos em 2025/26 do que nos 27 em que comandou os Red Devils na Premier League em 2024/25
Com o triunfo sofrido por 1-0 sobre o Newcastle, o Manchester United chegou aos 29 pontos na presente edição da Premier League.
Significa isto que a equipa de Ruben Amorim já superou o registo pontual que obteve na época passada desde que o técnico ex-Sporting assumiu o leme.
Na época passada, os Red Devils amealharam 27 pontos nos 27 jogos realizados para a Premier League com Amorim. Agora, precisaram de 18 jogos para ultrapassar esse registo. Menos nove, portanto.
