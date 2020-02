Bastou um jogo para Dimitar Berbatov, ex-avançado do Manchester United, ficar rendido a Bruno Fernandes.



«O Bruno Fernandes jogou muito bem na estreia contra o Wolves. Precisará de alguns jogos para se habituar ao ritmo da equipa, mas provou que é um jogador inteligente, com visão para fazer passes mortíferos com um passe mortífero e remate poderoso», disse o antigo futebolista, citado pela imprensa inglesa.



O búlgaro considera que o internacional português tem de melhorar o aspeto físico.



«Vejo o Bruno Fernandes ser capaz de controlar os jogos. No entanto, há alguns aspetos que acho que têm de melhorar no plano físico. A Premier League é um campeonato mais físico, rápido e duro que a Liga portuguesa. Os sinais são positivos e estou ansioso pelo próximo jogo do Man. United», referiu.



Bruno Fernandes, lembre-se, foi titular poucos dias após ter chegado a Old Trafford e cumpriu os noventa minutos.