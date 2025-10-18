Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, saiu em defesa de Ruben Amorim e destacou a importância das palavras de Jim Ratcliffe, proprietário dos «red devils» que já garantiu que o treinador português vai ter tempo para trabalhar.

«Acho que o clube precisa de estabilidade. Essa é a [mensagem] que Sir Jim quer passar por todos. Às vezes, precisas de olhar para o quadro geral e, enquanto grupo de jogadores, acreditamos que o treinador pode ajudar este clube a voltar para onde ele pertence», disse o internacional português, em entrevista à Sky Sports.

«Sir Jim vê da mesma forma que os jogadores, que o [Amorim] é o treinador certo para o trabalho. É bom quando temos dois grupos de pessoas a olhar para as coisas da mesma maneira», acrescentou.

Bruno Fernandes assume que o lugar de Amorim é ingrato, porque qualquer treinador do Manchester United «estará a um jogo de uma crise».

«Este clube é sempre assim. Se ganhas um jogo, parece que vais ganhar a liga. Se perdes um jogo, parece que há uma nuvem sobre o clube que nunca desaparecerá», confessou.

O capitão dos «red devils» garantiu ainda que os jogadores estão em sintonia com o treinador.

«Temos jogadores que estão cientes da dimensão do clube e de como ele funciona. Não precisamos disso ao nosso redor. Precisamos de saber o que estamos a fazer, o que queremos alcançar a longo prazo e o que queremos alcançar para o próximo jogo», frisou.

«Esse tem de ser o objetivo de todos os jogadores, porque neste clube qualquer treinador estará sob pressão quando tiver um resultado mau e o nosso treinador não é diferente. Mas ele está muito preparado para isso e sabe o quão grande é este desafio», concluiu.

O Manchester United volta a ação no domingo, com uma visita complicada ao Liverpool (16h30), em Anfield.