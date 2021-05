Pelo segundo ano consecutivo, Bruno Fernandes foi distinguido com o prémio Sir Matt Busby, referente ao jogador do ano do Manchester United.



Apesar de apenas ter chegado em janeiro, o internacional português já havia sido eleito o melhor jogador do ano anterior pelos adeptos dos red devils e repetiu a distinção esta temporada.



O médio marcou 18 golos em 36 participações na Premier League e mais nove golos nas competições europeias e um golaço de livre na Taça de Inglaterra contra o Liverpool. Além dos golos, Bruno Fernandes registou 11 assistências no campeonato inglês e cinco entre Liga Europa e Liga dos Campeões.



De resto, o jogador de 27 anos venceu os prémios de jogador do mês de novembro e dezembro da Premier League e foi eleito o melhor em campo por 12 vezes.