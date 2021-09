Neste sábado, Bruno Fernandes esteve mais inspirado na escrita do que no futebol. Ou, em bom rigor, mais inspirado no desabafo do que no instante que acabou por definir o Manchester United-Aston Villa.



O internacional português desperdiçou um penálti mesmo no fim da partida, o United perdeu em Old Trafford e Bruno sentiu necessidade de partilhar sensações e pensamentos nas redes sociais.



Num longo texto, em imaculado inglês, Bruno diz que ninguém está «mais frustrado» do que ele e assume que falhou. «Sempre assumi as minhas responsabilidades em momentos de pressão, como este. Hoje, falhei», escreveu o internacional português, garantindo que não hesitará na hora de voltar a bater um penálti.



«Voltarei a assumir a responsabilidade, sem medo ou receio quando voltar a ter a oportunidade.»



Bruno acaba dizendo ter ficado «emocionado» ao ouvir Old Trafford a entoar o seu nome.



Vários colegas de profissão, incluindo Diogo Dalot, Jovane, Afonso Figueiredo, Max, Mattheus Oliveira comentaram o post e colocaram-se ao lado de Bruno.

Mensagem na íntegra:

«Ninguém está mais frustrado e desapontado do que eu por ter falhado o penálti e a consequente derrota.

Sempre assumi as minhas responsabilidades e sempre as abracei em momentos de pressão como este. Hoje, eu falhei. Mas dei um passo em frente e encarei o desafio com as mesmas ambição e responsabilidade de quando, m tantas outras ocasiões, a bola acabou na baliza.

Críticas e opiniões divergentes são uma grande parte do futebol. Aprendi a conviver com isso, mesmo usando-os para me motivar, e considero tudo uma parte muito importante do meu compromisso de nunca parar de tentar melhorar e de me tornar o melhor jogador que posso ser, para mim e para o equipa.

Hoje, mais uma vez, assumi a responsabilidade que me foi dada quase desde que cheguei ao United e vou assumi-la novamente sem medo ou pavor, sempre que for chamado.

O mais importante para mim é vencer juntos e sempre farei tudo o que puder para ajudar meus companheiros de equipa e o clube a ser o melhor que pudermos.

Sou um jogador que deixa tudo em campo, com muita vontade e empenho. E é isso que vou continuar a fazer.

Obrigado por todo o vosso apoio após o apito final! Ouvir vocês a gritar o meu nome no estádio foi muito emocionante. Eu voltarei mais forte por mim, porque esses são os padrões que eu mantenho, mas acima de tudo pelos meus companheiros de equipe e pelos que sempre nos apoiaram.»