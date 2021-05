Apesar de estar em Manchester há mais de dois anos, Bruno Fernandes admitiu que um dos seus «maiores lamentos» é ainda não ter conversado com Sir Alex Ferguson.



«É um dos meus maiores lamentos até agora. Já o encontrei, mas não tive oportunidade de falar com ele como gostaria», referiu o médio numa sessão de perguntas feita pelos adeptos.



«Acho que toda a gente que viu o Manchester United no passado se lembra de Sir Alex. Foi assim comigo, quando era miúdo e era fã do clube. Gostava de falar com ele e perceber o que pensa de mim, como ele acha que posso melhorar o meu jogo», acrescentou.

O internacional português foi convidado a escolher um atributo de um colega de equipa que gostaria de ter e decidiu-se pela velocidade de Rashford.



«Não sou o jogador mais lento do mundo, mas se tivesse a velocidade do Rashford. Honestamente, acho que já teria vencido a Bola de Ouro. Ele é inacreditável. Quando falo em velocidade, falo da velocidade com e sem bola, mas também da velocidade de pés. A qualidade de movimentação e a agilidade que ele tem para sair de situações difíceis... É um jogador incrível», concluiu.