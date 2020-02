Bruno Fernandes realizou este sábado a sua estreia pelo Man. United frente ao Wolves. O internacional português admitiu que realizou um dos seus sonhos.



«Foi um misto de emoções, estou muito feliz por poder estar aqui e jogar logo. Jogar em Old Trafford tem sabor especial para mim, ambicionava jogar aqui e sempre quis jogar neste cube. É um sonho tornado realidade», disse, em declarações à Sport TV.



O médio dos red devils explicou ainda as diferenças que sentiu em relação aos encontros que disputou na Liga portuguesa.



«É um futebol diferente. O Wolverhampton é uma equipa muito intensa, que joga com muita velocidade no contra-ataque. Não sei se todos os jogos vão ser iguais, mas este teve uma intensidade muito alta. É diferente, também por isso tinha o sonho de experimentar este campeonato que é o melhor do mundo», esclareceu.



De resto, Bruno Fernandes confessou que Solskjaer pediu-lhe para ser igual a si mesmo e fazer o mesmo que fazia no Sporting.



«Para ser eu mesmo e fazer o que vinha fazendo no Sporting, ajudar os meus colegas e a equipa a criar mais oportunidades de golo. Pediu-me para desfrutar também. A mensagem foi muito positiva, o grupo recebeu de forma muito positiva também e estou feliz por isso», referiu.



O ex-jogador dos leões recusou as comparações com Scholes, Rui Costa ou De Bruyne. «São nomes muito pesados. O Scholes fez história aqui, o Rui Costa tem uma boa história em Itália e no Benfica e o De Bruyne, nos últimos anos, provou que é um jogador de elite. Ainda tenho muito a demonstrar. Espero fazer grandes coisas e bons jogos, mas agora o importante é ajudar a equipa a conseguir o máximo de pontos», concluiu.