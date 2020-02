Bruno Fernandes revelou em entrevista à DAZN do Brasil que mantém contacto com Jorge Jesus, que foi o seu primeiro treinador no Sporting.

O médio, agora no Man Utd, disse que deu os parabéns ao técnico quando ele conquistou a Taça Libertadores pelo Flamengo e até recordou um episódio que já viveu em Inglaterra.

«Há uns tempos o Matic, que foi treinador por Jesus no Benfica, enviou-lhe uma foto de nós os dois e o mister pediu-lhe para ele cuidar bem do menino dele», disse, elogiando a relação que mantinham.

«Ele sempre me acarinhou muito, apesar da maneira de ser dele e de toda aquela gritaria. Mas sabe como tirar o melhor deles», assegura, deixando-lhe muitos elogios.

«Quando cheguei a Portugal, Jesus fez-me perceber que eu tinha de fazer mais e querer mais. Que tinha de dar o passo seguinte, para poder ser um excelente jogador. Foi um treinador que me fez crescer muito em termos táticos, apesar de eu ter vindo de Itália já com uma grande noção de futebol tático», aponta.

«Jesus é um treinador com muito conhecimento de futebol. É alguém que lê e entende o jogo à frente dos outros. É dos poucos no mundo que consegue fazer isso», disse ainda.

