Chegar, ver, vencer… e mudar completamente a face de uma equipa. Pode resumir-se assim o impacto de Bruno Fernandes no Manchester United.

É que desde que o ex-Sporting começou a jogar pelos red devils, a equipa de Solskjaer não voltou a perder, somando cinco vitórias em oito jogos, incluindo um triunfo em casa do Chelsea e, no domingo, no dérby de Manchester.

E se ainda podia haver dúvidas sobre a influência de Bruno Fernandes neste ciclo, além da eleição como jogador do mês para o sindicato de jogadores, a própria Premier League reconhece o peso do português.

A conta oficial do campeonato inglês sublinhou nas redes sociais que, desde que Bruno Fernandes chegou a terras de Sua Majestade, ninguém esteve envolvido na criação de tantos golos como o camisola 18 do Man Utd, que esteve em cinco, com dois golos e três assistências.

É impacto suficiente num gigante que parecia adormecido?