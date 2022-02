Apesar de ter feito um golo e uma assistência na vitória do Man. United em Leeds, Bruno Fernandes não se livrou das críticas de Paul Scholes. A antiga lenda dos red devils considerou que o médio português «quase que procura a falta antes de alguma coisa acontecer».



«Acho que o Bruno Fernandes tem de ser mais forte. Quase que procura a falta antes de alguma coisa acontecer e não acho que tenha sido falta. A atitude dele é demasiado branda. A cabeça está levantada à procura da falta», disse o agora comentador televisivo referindo-se ao lance que permitiu ao Leeds fazer o 2-2.



O internacional luso foi desarmado à entrada da área e ficou caído no relvado a contorcer-se, tendo pedido falta logo de seguida. O árbitro nada apitou e já depois de Raphinha ter igualado a contenda, o VAR considerou o lance legal.



Bruno Fernandes, por sua vez, não é da opinião de Scholes. «Foi falta. Quando passei a bola com o pé direito, ele pisou-me o [pé] esquerdo», frisou aos meios de comunicação do United.

O Man. United acabou por vencer a partida por 4-2 com golos de Fred e de Elanga.