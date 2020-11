Em destaque com dois golos e uma assistência na vitória do Manchester United frente ao Everton, Bruno Fernandes admitiu que não lhe faz diferença se lhe retirarem o 2-0 e o atribuírem a Marcus Rashford, e explicou a assistência para Cavani. Enfim, uma flash interview que mostra o altruísmo do internacional português.



«Não quero saber. Se o Marcus tocou um pouco na bola, pode ficar com o golo. Não há qualquer problema para mim. Como número 10, interessa-me servir os meus colegas como fiz no final com o Edi [Cavani]. Tinha hipótese de fazer o hat-trick, mas vi o Edi sozinho. O Marcus pode ficar com o golo», disse, em entrevista à BT Sports.



O médio relativizou as críticas acerca da falta de um líder na equipa dos red devils, frisando que todos têm de liderar.



«No balneário sabemos o que temos de fazer e os jogadores que temos. Todos têm de ser líderes. Não sei bem como dizer em inglês, mas todos têm de ser líderes mudos entende? Não falarem muito, mas fazerem as coisas. Uns têm de falar mais e fazer mais parte do jogo. Os três pontos são para todos e não só para um jogador», finalizou.



De resto, refira-se que Solskjaer ficou rendido à qualidade da exibição de Bruno Fernandes.