Raphinha deixou o Sporting seis meses antes de Bruno Fernandes. O extremo seguiu para os franceses do Rennes no mercado de verão enquanto o médio partiu para Manchester a 31 de janeiro.



O jogador brasileiro partilhou o balneário com o internacional português durante uma época e lembrou a importância que este tinha na equipa dos leões.



«O Bruno Fernandes tinha uma importância absurda para todos nós. É um líder por natureza e, para mim, tornou-se num irmão. Vou estar-lhe eternamente agradecido», disse o atacante, em entrevista à Four Four Two.



A publicação inglesa abordou ainda Bas Dost para reconstruir o percurso do «português magnífico» do United. O avançado do Frankfurt corroborou a opinião de Raphinha, frisando que Bruno Fernandes tem capacidades de líder.



«Na segunda temporada, o Bruno já era o capitão. Apesar de muito jovem, tinha qualidades de líder. Comunicava bem com os jogadores e estava sempre a dar conselhos», destacou o holandês.