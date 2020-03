Com o campeonato inglês suspenso, Bruno Fernandes participou no programa Cronache di Spogliatoio feito através das redes sociais e recordou os cinco anos que viveu em Itália.



O médio do Manchester United contou, inclusive, que trouxe um miúdo das escolas do Novara a passar duas semanas em sua casa, na Maia.



«Morei cinco anos em Itália. Cheguei muito novo, conheci várias pessoas com quem ainda mantenho contacto e fiz grandes amizades. Quando jogava no Novara havia um menino de 12 anos que eu tratava como se fosse o meu irmão mais novo. Ele chegou a passar duas semanas em minha casa e conheceu toda a minha família. São coisas bonitas que ficam contigo», relembrou.



O internacional português admitiu ainda que o emblema italiano pretendia contratar outro jogador do Boavista. Porém, o olheiro do clube da Serie B acabou por escolhê-lo em detrimento do colega de equipa.



«O Novara enviou um scout - que agora é o meu empresário - observar outro jogador da formação do Boavista. Vinte minutos depois, o scout abandonou a bancada porque não gostou do jogador e escolheu-me. Tive a oportunidade de ir para um clube inglês, mas fui para o Novara pelo projeto que me ofereceram e porque deram garantias à minha família de que eu ia estar bem. Voltaram a observar-me durante duas semanas, não só nos jogos, mas também nos treinos. Foi estranho. Embora agora 40 mil euros por um miúdo não seja muito, era muito dinheiro para o Novara», disse.



Bruno Fernandes considerou ainda que Old Trafford e San Siro são dois estádios especiais. «Quando fiz os exames médicos, percebi que tinha entrado noutra dimensão. O centro de treinos é impressionante. Dizes para ti mesmo 'este é um dos clubes mais importantes do mundo'. Assim que pisas o relvado de Old Trafford, ouves um barulho incrível. Sonhei lá jogar quando era criança. Se me perguntares sobre os estádios, diria que Old Trafford e San Siro são os mais emblemáticos», concluiu.