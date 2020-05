Darren Fletcher foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United e recorda-se de uma técnica aplicada nos treinos que deixou o português furioso.

O objetivo era evitar que o jovem Cristiano Ronaldo se agarrasse tanto à bola por isso, Walter Smith, adjunto de Alex Ferguson, «decidiu que nos treinos não eram marcadas faltas».

«Todos olhámos uns para os outros e soubemos que era por causa do Ronaldo. E nós entrávamos com tudo sobre os outros, o Ronnie estava a levar muita pancada... Durante duas semanas, andou louco. ‘Quem é este tipo escocês? O que é isto’», recordou Fletcher ao podcast The Lockdown Tactics.

«Basicamente, sofrias falta, mas ninguém assinalava... Depois, foi fascinante ver a forma como Ronaldo começou a libertar a bola e a correr. Não valia a pena agarrar-se a ela», explicou o antigo jogador.

«Foram só algumas semanas e Ronaldo andava completamente furioso. Depois começou a aceitar e a dar um, dois toques, antes de passar a bola. Até começou a marcar mais golos», explicou Darren Fletcher.