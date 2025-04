Na antevisão ao jogo do Manchester United em casa do Lyon, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, Diogo Dalot assumiu que está num bom patamar físico e confessou que tenta cuidar do corpo, muito por influência de Cristiano Ronaldo.

«Comecei a tornar-me um pouco mais obcecado por estar sempre disponível. Acho que esse é o primeiro passo para poderes jogar, é estares disponível. Depois de ter tido alguns problemas físicos, sobretudo no meu primeiro ano aqui no United, mudei de mentalidade relativamente a estar disponível fisicamente. Ter o Cristiano como companheiro de equipa ajudou-me a compreender melhor as coisas, a conhecer melhor o meu corpo e a comportar-me de forma mais consistente, e com o aumento do tempo de jogo e da confiança em mim mesmo acabou por tornar-se uma bola de neve», disse o internacional português.

Sobre as críticas ao dérbi de Manchester no último domingo, que terminou com um nulo no marcador, Dalot garantiu que «foi um jogo muito intenso».

«Lutámos muito para sermos competitivos nesse jogo e penso que toda a gente no estádio sentiu que queríamos muito vencer. Toda a gente tem direito à sua opinião, podem gostar ou não do jogo, preferir que tivesse sido mais aberto, mas se perguntarem aos jogadores dos dois lados tenho a certeza de que todos dirão que tiveram a abordagem certa para tentar vencer. Ao mesmo tempo, ambas as equipas se respeitaram muito por saberem que os detalhes poderiam decidir a partida. Fomos muito compactos como equipa, que é algo que temos melhorado muito, e penso que criámos o suficiente para ganhar o jogo», frisou.

«No final, como adepto, consigo entender que um dérbi destes terminar 0-0 não é o mesmo e que toda a gente quer ver golos, mas acabou por ser um empate a zero e isso faz parte do futebol», acrescentou.

Já em declarações à Sport TV, Diogo Dalot reconheceu que vencer a Liga Europa é um dos objetivos da época. «É uma competição que queremos ganhar, até porque em caso de vitória dá-nos acesso à Liga dos Campeões no próximo ano. Não diria que salva a época, mas terminaria de uma maneira muito melhor, por isso tem sido esse um pouco o nosso foco ultimamente: aproveitar os jogos da Premier League para criar bons hábitos e tentar evoluir naquilo que tem sido o nosso jogo, e na Liga Europa tentar passar as últimas fases. Amanhã teremos uma ótima oportunidade para poder dar um bom passo rumo à final.»

O lateral-direito luso abordou ainda o primeiro ano de Ruben Amorim no Manchester United e considerou que a equipa está mais estável e adaptada às ideias do técnico.

«Sim, acho que acaba por ser visível. Evoluímos comparativamente à forma como jogávamos há uns meses, e claro que isso iria sempre levar tempo e ainda estamos a tentar melhorar, mas acaba por dar os seus frutos quando começas a ter mais jogos e mais tempo para treinar, e mais tempo para o mister passar as mensagens que quer. Acho que é visível no campo, a equipa está mais confiante e há coisas que já são quase automáticas», rematou.