Ruben Amorim só começa a trabalhar no Manchester United a 11 de novembro, mas Diogo Dalot está «entusiasmado» por ter o compatriota como novo treinador. O internacional português destacou que Amorim tem «uma mentalidade exigente» e «está constantemente à procura de ganhar».

«Muito entusiasmado para começar a trabalhar com o novo treinador, com novas ideias. É um treinador jovem, com mentalidade boa, uma mentalidade exigente. Acho que isso é que é importante, porque é o mínimo "standard" deste clube: teres alguém que está constantemente à procura de ganhar e à procura de melhorar. Acho que é isso que este clube merece e tem de ter. Por isso, estou bastante entusiasmado para começar a trabalhar com ele e espero que, assim que ele chegar, possamos criar boa energia, bons conceitos, praticar um bom futebol, que os fãs gostem de ver e, acima de tudo, ganhar», disse o lateral-direito dos «red devils», em entrevista à DAZN.

Refira-se que o Sporting vai receber 11 milhões de euros pela saída de Amorim para o United, 14.º classificado da liga inglesa.