Após a lesão que impediu Bruno Fernandes de voltar ao relvado na segunda parte, Diogo Dalot estreou-se como capitão do Manchester United.

O jogador formado no FC Porto refere que foi um momento «de muito orgulho» e que nunca pensou esta oportunidade chegasse. «Olho para trás, para o primeiro dia em que cheguei aqui, e nem sequer me passava pela cabeça que um dia viria a usar a braçadeira deste clube.»

Em caso de ausência de Bruno Fernandes para o próximo jogo, abre-se a possibilidade do lateral voltar a envergar a braçadeira do clube inglês.

Dalot soma 15 jogos e um golo na Premier League, esta temporada, na equipa comandada pelo também português Ruben Amorim.