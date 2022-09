Foi um domingo de emoções fortes para Antony. Após uma longa novela de mercado, o último reforço do Manchester United estreou-se a titular na vitoria sobre o Arsenal e marcou o primeiro golo do jogo.

No banco, o português Cristiano Ronaldo aplaudiu de pé o golo do novo companheiro, que viria mais tarde a substituir na partida.

Já depois do jogo, Antony pegou precisamente no momento em que deu lugar a Ronaldo para partilhar a imagem com uma legenda que diz tudo: «Ídolo».