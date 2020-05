Ao fim de sete anos no Manchester United, Nani voltou ao Sporting emprestado pelo clube inglês. O internacional português considerou o regresso aos leões, clube de onde partiu para os red devils em 2007, «fantástico».



«Foi fantástico regressar ao Sporting, porque voltei a casa, para perto da minha família e dos meus amigos. Foi bom para respirar um pouco, para recuperar e voltar a ganhar energia e motivação, para procurar um novo desafio. Para dizer a verdade, foi uma grande época no Sporting [2014/15]. Joguei muito bem e na Champions marquei um par de golos. Desfrutei bastante do futebol nessa altura», disse o extremo, em entrevista ao canal oficial do Man. United.



Após experiências em clubes como Valência, Fenerbahçe e Lazio, o extremo teve outra passagem por Alvalade em 2019. No final dessa ano partiu para os Estados Unidos e assinou pelo Orlando City, formação que atualmente representa.