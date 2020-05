Nani recordou o dia em que deu boleia ao treinador do Manchester United, Sir Alex Ferguson, após ter falhado um penálti num jogo frente ao Fulham.

O jogador português contou ao podcast do Manchester United que era vizinho de Ferguson e que os dois iam para Londres de comboio. A mulher do treinador costumava levá-lo à estação e Nani ofereceu-se para lhe dar boleia para casa no regresso.

«Mas naquele dia... foi tão engraçado, acreditem… Levei-o a casa depois do jogo com o Fulham fora...», começou por contar Nani, recordando: «Eu estava a jogar incrivelmennte bem, estava com confiança. Ganhámos um penálti e era o Ryan Giggs quem marcava os penáltis. Só que eu sentia-me com confiança e o Giggs não disse nada. Bati o penálti, mas falhei. Se tivesse marcado tínhamos ganho por 3-2.»

«Levei-o a casa, mas ele não falou comigo. No balneário deu cabo de mim. Ele disse: '’Nani, quem pensas que és? Quem te deu autorização para marcares o penálti?’ Depois deu cabo do Ryan Giggs. ‘Ryan, porque deixaste que ele marcasse?’ O Ryan respondeu ‘ele agarrou na bola e eu deixei’. Meu Deus aquilo foi inacreditável. Levei-o a casa e senti-me muito desconfortável», explicou Nani.

O jogador português admitiu que, no início, «tinha medo» do treinador. «Como um pai, estás a entender? Tinha medo de cometer um erro ou fazer algo de mal porque não era fácil interagir com ele. Via-o falar com os outros jogadores, eu queria integrar-me mas pensava ‘o que vou eu dizer?’ Tive medo dele até aprender a expressar-me melhor».

«O meu inglês nunca foi perfeito nem nunca será, mas naquela altura era bem pior do que é agora. Mas quando ele percebeu que eu já conseguia falar mais, ele vinha ter comigo e dava-me mais atenção. A partir daí aprendi mais sobre Sir Alex Ferguson, o que ele queria fazer, quem ele era... A nossa relação melhorou muito», contou Nani.

«É um homem que sabe gerir pessoas com diferentes personalidades e diferentes idades. Eu na altura não era uma pessoa fácil, era jovem, mas aprendi e mudei muito com ele. A vida é assim, é preciso aprender.»