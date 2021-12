Na estreia de Ralf Rangnick, o Manchester United somou a segunda vitória consecutiva na Premier League diante do Crystal Palace (1-0). No final da partida, o técnico alemão elogiou o trabalho de Cristiano Ronaldo sem bola, um dos aspetos pelo quais o português tem sido criticado pela imprensa inglesa.



«Estou muito feliz pela forma como a equipa jogou, especialmente nos primeiros trinta minutos. A pressão que fizemos foi excecional, só faltou marcámos um ou dois golos. A forma como defendemos permitiu-nos controlar todo o jogo. Não sofrer golos foi uma parte muito importante da vitória», começou por dizer, à BBC.

«Esta é uma das coisas que temos de melhorar. Temos de não sofrer golos. Fiquei muito impressionado logo na primeira sessão de trabalho. Tentámos sempre jogar em antecipação. Nunca estivemos desconexos, com exceção, quiçá, dos últimos cinco minutos. Queríamos jogar com dois avançados e já agora, o chapeau ao trabalho do Cristiano Ronaldo sem bola», acrescentou.

O treinador interino dos red devils elogiou ainda o golaço anotado por Fred que acabou por resolver o encontro.

«Perguntei ao meu adjunto se o pé mais forte do Fred era o direito. Pensava que ele só podia rematar com o esquerdo. Estou muito feliz por ele. É mais fácil construir o que quer que seja com vitórias. Temos de conseguir mais vezes não sofrer golos e melhorar no ataque. No geral estou satisfeito pela forma como jogámos», concluiu.