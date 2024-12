Declarações de Ruben Amorim após a derrota do Manchester United diante do Tottenham, nesta quinta-feira, em jogo da Taça da Liga inglesa (4-3):

[Análise ao jogo]

«É importante perceber que das dificuldades podemos fazer coisas boas. O 3-0 foi absolutamente enganador. Fomos ao longo dos noventa minutos a melhor equipa. Na primeira parte faltou apenas o golo, estivemos sempre mais perto. Voltamos a sofrer de bola parada. Esse sinal da recuperação dos jogadores num momento difícil foi importante para todos. Não sabe a nada, é seguir em frente.»

[Substituições alteraram o jogo?]

«Acima de tudo, porque não temos treino. Se tivermos treino e uma equipa rotinada, podemos jogar sem mexer porque jogamos de forma parecida. Mesmo tentando rodar os jogadores temos lesões. É impossível jogar com os mesmos a jogar de dois em dois dias. Torna tudo mais complicado mas isso já sabíamos. No futuro seremos melhores com mais tempo para treinar.»

[Quais os objetivos para o resto da temporada?]

«Já me conhecem, não vou dizer grande coisa sobre objetivos. Jogo a jogo, quero é que a equipa melhore. O grande objetivo é ganhar a Premier League [risos]. Vamos ver se conseguimos. É muito claro aqui. Não é ficar nem em segundo nem terceiro nem quarto.»