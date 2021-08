Três jogos, três derrotas. Escrito assim, sem mais, o arranque de Bruno Lage com o Wolverhampton não podia ser pior. Mas os números não estão a ser justos com o futebol praticado pela equipa, como ficou mais uma vez demonstrado na derrota - lá está - frente ao Manchester United pré-Ronaldo.



Depois de um jogo a mandar na bola e a criar grandes situações para marcar - a de João Moutinho, a meio da primeira parte, é inacreditável -, o Wolverhampton acabou por sofrer um golo contra a corrente do jogo e já muito perto do fim.

Inglório.

Descaído para a direita, Mason Greenwood rematou forte e a bola, rasteira, não foi parada por José Sá. O guarda-redes podia ter feito mais qualquer coisa.

Bruno Lage ainda lançou Fábio Silva, Solskjaer (no seu jogo 100 no United) respondeu com Diogo Dalot e os minutos encaminharam-se para o apito final. As muitas bandeiras de Portugal no setor dos adeptos do United agitaram-se e gritaram por «Cristiano!».



O Wolverhampton apresentou cinco portugueses de início (Sá, Nelson Semedo, Rúben Neves, Moutinho e Trincão), o United lançou Bruno Fernandes. Antes de Fábio Silva, Lage ainda meteu Daniel Podence em campo, como pode ver na FICHA DE JOGO.

VÍDEO: o golo de Greenwood