O Trabzonspor, clube no qual joga o português João Pereira, conquistou esta quarta-feira a Taça da Turquia em futebol, ao vencer, na final, o Alanyaspor, por 2-0, em jogo realizado no Estádio Ataturk, Istambul.

Os golos do jogo decisivo foram apontados por Omur e Sorloth, o primeiro aos 25 minutos e o segundo no nono de dez minutos de compensação. Ainda com 1-0, aos 90+5’, o Alanyaspor marcou, mas o tento foi anulado, por fora de jogo.

João Pereira foi titular e substituído aos 90+1’ pelo luso-marroquino Manuel da Costa, levando a melhor sobre o compatriota Marafona, que defendeu a baliza do Alanyaspor.

É o primeiro título de João Pereira na Turquia, ao fim de três temporadas e meia no Trabzonspor, clube no qual vai continuar em 2020/2021.