Marc Dos Santos, treinador luso-canadiano, foi apresentado como novo técnico do Los Angeles FC, equipa de Son Heung-min. Isto marca o regresso do treinador do clube, que já tinha desempenhado funções como adjunto em duas passagens diferentes pela formação de Los Angeles.

O técnico de 48 anos deu os primeiros passos na carreira no Trois-Rivières Attak, do Canadá. Teve ainda passagens pelo Brasil antes de rumar aos EUA. No Los Angeles FC teve duas passagens como treinador adjunto (2018 e 2022-2023).

«Obrigado por acreditarem no meu trabalho. Estou muito animado para abraçar este desafio e começar este novo capítulo com o LAFC. Há quatro anos, quando voltei ao LAFC, disse que me sentia em casa aqui, e isso não poderia ser mais verdade hoje. Agradeço a todos aqui, não só no centro de treinos, mas também no estádio. O pessoal da segurança, todos com quem cruzei nos últimos cinco anos como treinador ajudando, tornaram tudo mais fácil. Muito obrigado pelo vosso trabalho», referiu Marc Dos Santos, em conferência de oficialização como novo treinador.

O luso-canadiano torna-se no terceiro treinador da história do clube, uma vez que a formação de Los Angeles é das mais recentes a atuar na MLS.

Na última época, o Los Angeles FC terminou a fase regular na terceira posição da Conferência Oeste. Foi eliminado nas «meias» de conferência, pelos Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.