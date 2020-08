De férias após uma longa época, Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia na qual lança um desafio aos seguidores. «Só têm duas opções: eu ou à vista. Deixo-vos escolher o que preferirem», escreveu na legenda a uma foto em que se vê um pôr do sol no mar em fundo, a bordo do seu iate

As provocações não se fizeram esperar, com destaque para dois antigos companheiros: Rio Ferdinand e Marcelo.

Enquanto o antigo defesa do Manchester United preferiu «as almofadas», o jogador do Real Madrid não teve dúvidas: «A vista, claro».