Marco Paixão encabeça o top-10 semanal dos portugueses no estrangeiro, na tabela estatística elaborada pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol, após mais uma jornada nos respetivos campeonatos.

Com dois golos na vitória do Altay sobre o Tuzlaspor, na segunda liga turca, o avançado de 38 anos alcançou a melhor nota (9.4) e destacou-se dos restantes. Na segunda posição, ficou Diogo Gonçalves (8.6), que também bisou ao serviço do Copenhaga no último fim de semana.

Seguem-se, com 8.3, Raphael Guerreiro (Dortmund) e Rafael Leão (Milan), enquanto Anthony Lopes (Lyon) e Josué (Légia Varsóvia) fecham o top-6, ambos com 8.2.

Veja o top-10 completo abaixo: